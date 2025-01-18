Для нас это унизительно, как для военных, – Плетенчук о скандале в хостеле

В столичном хостеле VShokoladi не позволили пообедать Дмитрию Плетенчуку и его товарищам. Эта ситуация стала для военных очень неприятной и оскорбительной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

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Плетенчук рассказал детали о скандале

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сообщил, что его и двух офицеров не пустили на обед из-за того, что они были в военной форме. Аргументировали это тем, что они якобы "опасные".

Инцидент произошел в хостеле VShokoladi. По словам Плетенчука, в тот момент он почувствовал обиду, а сама ситуация была неприятной.

Это эмоции. Среди присутствующих там были все взрослые мужчины, в высоких воинских званиях и, конечно, мы были удивлены. Удивлены и оскорблены,

– рассказал Плетенчук о своих чувствах в тот момент.

Он добавил, что в целом ситуация очень странная, ведь он вместе с другими офицерами жил в том хостеле. Плетенчук поделился, что он вместе с офицерами имел перерыв в обучении, и они хотели пообедать. Однако девушка на рецепции в хостеле решила, что так якобы не должно быть. Тогда Плетенчук решил поговорить с девушкой и узнал, что их не хотят пускать, потому что якобы "военные опасны".

Такие выводы работница хостела сделала из собственного "опыта". Плетенчук добавил, что не хотел выносить эту ситуацию в публичное пространство и пытался решить самостоятельно. Впрочем, отказ предоставить контакты руководства заставил придать огласке ситуацию.

Плетенчук объяснил, что без огласки подобные ситуации решить невозможно. Не реагировать на это также нельзя, ведь так не должно происходить в стране, которая находится в состоянии войны.

Все это – верхушка того огромного айсберга, который плавает в нашем обществе. К сожалению, это та проблема, на которую часто закрывают глаза., особенно – военные. Нам не хочется давать поводов для радости россиянам или каким-то элементам. Для нас это унизительно как для военных, что к нам так кто-то может относиться в нашей стране, которую мы защищаем,

– признался Плетенчук.

Недавно подобный инцидент произошел в киевском ресторане. В заведении Noice отказались обслуживать военного. Работник заведения сказал, что запретило руководство.