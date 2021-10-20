Плевок в лицо Франции и Германии, – Кулеба о заявлении Лаврова по нормандской встрече
Источник:24 канал
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что последние заявления Сергея Лаврова подрывают процесс мирного урегулирования на Донбассе. Они идут вразрез с договоренностями лидеров нормандского формата.
Министр иностранных дел напомнил на брифинге, что его российский коллега назвал инициативы Украины по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта "потоком сознания".
Ранее В России прокомментировали возможность нормандской встречи, переложив ответственность на Украину
Все министры, кроме Лаврова, готовы к встрече
Кулеба отметил, что Владимир Путин в разговоре с президентом Франции и канцлером Германии пообещал им встречу министров нормандского формата.
По словам дипломата, французский, немецкий и украинский министры уже готовы. В то же время Лавров показывает, что он не настроен на конструктивный разговор.
Поэтому слова Лаврова – это просто плевок в лицо Франции и Германии,
– сказал Кулеба.
Кулеба отметил, что договоренность о встрече на уровне министров подготовит почву для саммита.
От Москвы нет сигналов
Киев до сих пор не получил сигналов от России о готовности к проведению встречи. Поэтому Кулеба призвал Лаврова не игнорировать договоренности, а все же сесть за стол переговоров.
Что этому предшествовало
- Министр иностранных дел России накануне заявил, что якобы кто-то из ОП сказал, что Путин готов к встрече с Зеленским, но его окружение не советует ему этого делать. Лавров сказал, что это "поток сознания", который он не хочет комментировать.
- Ранее Ангела Меркель и Эмануэль Макрон поговорили с Владимиром Путиным. Договорились о проведении встречи глав МИД стран. В Елисейском дворце отметили, что это может быть уже в ближайшие недели.
- Пресс-секретарь Владимира Путина подтвердил: вскоре можно ожидать встречу глав МИД. Несмотря на это, процесс не сдвинулся.