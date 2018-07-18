Пляж популярного фестиваля "КаZантип" в Крыму поразил видом: красноречивые фото
В сети появились фотографии пляжа в поселке Поповка, на котором когда-то традиционно проводился известный фестиваль "КаZантип", который после оккупации Россией Крыма был отменен.
Соответствующие фото были опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.
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Так, на фотографиях видно, что на месте проведения фестиваля, который проходил здесь с 2000 года, практически нет людей, а остатки декораций напоминают сюжет жутких постапокалиптических фильмов.
И на обломках Казантипа напишут просто – Кин Дза Дза...
– говорится в подписи к фото.
Кроме того, на снимках видно, что от некоторых конструкций остались только каркасы, которые покрылись ржавчиной.
Добавим, "КаZантип" до 2014-го года считался одним из самых известных фестивалей электронной музыки в Восточной Европе.
Пляж популярного фестиваля "КаZантип" в Крыму
Пляж оккупированного Крыма, где до 2014 года проходил известный фестиваль "КаZантип"
Место проведения "КаZантипа" в оккупированном Крыму
Пляж, где проходил известный фестиваль "КаZантип" в оккупированном Крыму
Пляж, где проходил популярный фестиваль "КаZантип" в Крыму