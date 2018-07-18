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Пляж популярного фестивалю "КаZантип" у Криму вразив виглядом: промовисті фото

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​​Пляж, де відбувався відомий фестиваль "КаZантип" у Криму
​​Пляж, де відбувався відомий фестиваль "КаZантип" у Криму / Фото з Twitter

У мережі з'явилися фотографії пляжу у селищі Попівка, на якому колись традиційно проводився відомий фестиваль "КаZантип", який після окупації Росією Криму був скасований.

Відповідні фото були опубліковані на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

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Так, на світлинах помітно, що на місці проведення фестивалю, який відбувався тут з 2000-го року, практично немає людей, а залишки декорацій нагадують сюжет моторошних постапокаліптичних фільмів.

І на уламках Казантипу напишуть просто – Кін Дза Дза...
– йдеться у підписі до фото.

Окрім того, на знімках видно, що від деяких конструкцій залишилися лише каркаси, які покрилися іржею.

Додамо, "КаZантип" до 2014-го року вважався одним з найвідоміших фестивалів електронної музики у Східній Європі.


Пляж популярного фестивалю "КаZантип" у Криму


​​Пляж окупованого Криму, де до 2014 року проходив відомий фестиваль "КаZантип"


Місце проведення ​​"КаZантипу" в окупованому Криму


​Пляж, де відбувався відомий фестиваль "КаZантип" в окупованому Криму


Пляж, де проходив популярний фестиваль "КаZантип" у Криму

 

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 канал
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