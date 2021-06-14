На пляже в Запорожье утонул подросток: очевидцы отказались вовремя помочь

На Центральном пляже Запорожья утонул 14-летний парень. На месте работали медики.
К сожалению, спасти подростка не удалось. О деталях инцидента сообщил директор Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи Константина Малашенко.
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Погибшим оказался мальчик 2006 года рождения. Он был жителем Запорожья. Трагедия произошла 13 июня 2021 года.
Медики заявили о равнодушии очевидцев
Как написал Малашенко, ребенка реанимировали 50 минут. Впрочем, все оказалось напрасно.
Равнодушие .... равнодушие и беспечность. Безопасность детей и равнодушие взрослых, которые отказались вовремя прийти на помощь ребенку и перечеркнули его шансы на жизнь,
– написал медик.
Он также акцентировал на необходимости овладеть навыками спасения жизни.
"Еще раз убеждаемся, что даже поменяв все автомобили на новые современные и сделав все дороги, мы не успеем спасти ребенка – если окружающие по-прежнему будут безразличны", – отметил он.
Что говорят в ГСЧС
Также в пресс-службе ГСЧС Украины в Запорожской области сообщили Укринформу, что тело обнаружили местные жители.
"На место происшествия вызвали медицинскую помощь. После прибытия медиков и проведения реанимационных действий, парня не спасли, констатировали смерть", – сообщили спасатели.