российские захватчики рассказывали мариупольцам, что "все разминировали". На самом деле , это не так. Об этом 24 канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Есть две ветви влияния, которые хотят разделить Мариуполь, – Андрющенко о том, как сотрудничают оккупанты
На береговой линии города установлены таблички о наличии опасности. Отмечается, что пляжи заминированы вглубь на 25-30 метров.
Велись работы по разминированию пляжа "Песчаный". Он был очень плотно заминирован, ведь расположен рядом с портом, оттуда шло нашествие. Сказали, что разминировали. Но люди выходят на пляжи и видят такие таблички, поэтому они стоят пустые,
– заметил советник мэра Мариуполя.
Он добавил, что центральный пляж города, где отдыхают мариупольцы, не был заминирован. Потому там работы не проводились.
россияне разминируют выгодные для них объекты
Сообщается, что боевики государства-агерсорки разминируют только то, что им выгодно – в частности, комбинат Ильича и комбинат "Азовсталь". Кроме этого, они пытаются обезопасить "своих".
"россияне проверяют те пляжи, где поселяются российские военные и коллаборанты. Где живут мариупольцы - никто там ничего не делает. Взорвались и взорвались", - сказал Андрющенко.
Так, в начале июня в Мариуполе на мини взорвались двое гражданских жителей – бабушка с внуком. Как заметил Андрющенко, они пошли на пляж сразу после лживых заявлений россиян о безопасности побережья для отдыха. оккупанты записали множество роликов о разминировании пляжей и призвали горожан их посещать.
Очень грустная история. После этого снова закрывали, снова открывали. Это постоянно происходит, пока кто-то на мини не взорвется,
– подчеркнул Андрющенко.
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- Боевики россии активно готовятся к судилищу над защитниками Мариуполя. Они намерены провести его до конца лета.
- Предателям Украины на оккупированных территориях становится все более "жарко". Так, в Мариуполе взорвали автомобиль одного из коллаборантов, а так же – покушались на гауляйтера константина иващенко.
- Оккупационные власти начали сносить первые дома. Жителей об этом решили даже не предупреждать.
- В Мариуполе россияне призывают местных воевать на стороне России. На войну они обманывают "облачными" зарплатами.
- Пока точное количество украинцев, убитых россиянами в Мариуполе, установить невозможно. Однако эта цифра уже превысила уровень Хиросимы и Нагасаки, где погибли около 50 тысяч человек.
- Гуманитарная ситуация в оккупированном Мариуполе остается катастрофической. Далеко не у всех жителей города есть доступ к предметам первой необходимости – воде и пище.
Обратите внимание – россияне боятся ночевать и есть в Мариуполе: смотрите видео