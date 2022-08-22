российские захватчики рассказывали мариупольцам, что "все разминировали". На самом деле , это не так. Об этом 24 канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Есть две ветви влияния, которые хотят разделить Мариуполь, – Андрющенко о том, как сотрудничают оккупанты

На береговой линии города установлены таблички о наличии опасности. Отмечается, что пляжи заминированы вглубь на 25-30 метров.

Велись работы по разминированию пляжа "Песчаный". Он был очень плотно заминирован, ведь расположен рядом с портом, оттуда шло нашествие. Сказали, что разминировали. Но люди выходят на пляжи и видят такие таблички, поэтому они стоят пустые,

– заметил советник мэра Мариуполя.

Он добавил, что центральный пляж города, где отдыхают мариупольцы, не был заминирован. Потому там работы не проводились.

россияне разминируют выгодные для них объекты

Сообщается, что боевики государства-агерсорки разминируют только то, что им выгодно – в частности, комбинат Ильича и комбинат "Азовсталь". Кроме этого, они пытаются обезопасить "своих".

"россияне проверяют те пляжи, где поселяются российские военные и коллаборанты. Где живут мариупольцы - никто там ничего не делает. Взорвались и взорвались", - сказал Андрющенко.

Так, в начале июня в Мариуполе на мини взорвались двое гражданских жителей – бабушка с внуком. Как заметил Андрющенко, они пошли на пляж сразу после лживых заявлений россиян о безопасности побережья для отдыха. оккупанты записали множество роликов о разминировании пляжей и призвали горожан их посещать.

Очень грустная история. После этого снова закрывали, снова открывали. Это постоянно происходит, пока кто-то на мини не взорвется,

– подчеркнул Андрющенко.

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