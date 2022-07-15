Ответственность каждого, – Братчук снова призвал не посещать пляжи в Одессе
По состоянию на сегодняшний день все побережье Одессы заминировано. Однако есть немало людей, которым хочется отдохнуть на пляжах и покупаться в море.
К сожалению, они не понимают, что происходит. Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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По словам Братчука, нарушителей легко вычислить по загорелой кожи. Конечно, они сразу начинают оправдываться, что живут в частных домах, хотя часто бывает не так.
Но это дело и ответственность каждого.
Трагические уроки Украины
Кременчуг, Днепр, Одесса, Винница, Николаев – все это трагические уроки, свидетели которых каждый из нас.
"Речь идет не о попадании ракеты как таковой, а о большом скоплении людей, когда эту ракету сбивают наши силы ПВО", – пояснил Братчук.
Страшно представить, что будет, когда сотни обломков попадут на пляж, где есть люди.
"Это нарушители собственной безопасности. Люди, которые, возможно, не хотят дальше жить", – считает спикер Одесской ОВА.
Братчук подчеркнул, что для сохранения жизни и здоровья просто не нужно нарушать правила, которые сегодня установлены.
Не совершайте этих ошибок,
– призвал он.
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