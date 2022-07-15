Ответственность каждого, – Братчук снова призвал не посещать пляжи в Одессе

По состоянию на сегодняшний день все побережье Одессы заминировано. Однако есть немало людей, которым хочется отдохнуть на пляжах и покупаться в море.

К сожалению, они не понимают, что происходит. Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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По словам Братчука, нарушителей легко вычислить по загорелой кожи. Конечно, они сразу начинают оправдываться, что живут в частных домах, хотя часто бывает не так.

Но это дело и ответственность каждого.

Трагические уроки Украины

Кременчуг, Днепр, Одесса, Винница, Николаев – все это трагические уроки, свидетели которых каждый из нас.

"Речь идет не о попадании ракеты как таковой, а о большом скоплении людей, когда эту ракету сбивают наши силы ПВО", – пояснил Братчук.

Страшно представить, что будет, когда сотни обломков попадут на пляж, где есть люди.

"Это нарушители собственной безопасности. Люди, которые, возможно, не хотят дальше жить", – считает спикер Одесской ОВА.

Братчук подчеркнул, что для сохранения жизни и здоровья просто не нужно нарушать правила, которые сегодня установлены.

Не совершайте этих ошибок,

– призвал он.

Не стоит пренебрегать сигналом воздушной тревоги, ведь это часто спасает жизнь. Если вы слышите сирену – немедленно пройдите в укрытие. Берегите себя и своих близких!

Не пропустите Украина будет с хлебом, а порт на Дунае работает с огромными нагрузками, – Братчук