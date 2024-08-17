В ВМС ВСУ предупредили об опасности на одесских пляжах

В Военно-морских силах ВСУ рассказали, какая опасность может поджидать туристов в случае посещения одесских пляжей.

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал в эфире информационного марафона, что невозможно запретить туристам посещать Одессу. Поскольку сейчас это единственный морской курорт, который остается доступным в Украине. В то же время там все равно опасно. Об этом пишет 24 Канал.

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Каждый турист должен быть ответственным на пляжах Одессы

Он отметил, что правоохранители делают все для них возможное, чтобы сделать отдых для украинцев как можно более безопасным.

Также на одесских пляжах можно увидеть спасателей – есть представители служб, которые отвечают за безопасность на воде.

У администрации особого выбора нет – вы не можете пятый год подряд не пускать людей на пляж... Потому что это фактически невозможно по крайней мере в наших украинских реалиях. Поэтому, соответственно, эти процессы по возможности сопровождаются, регулируются. На пляжах есть соответствующие буйки. Пляжи так же проверяются,

– сказал Плетенчук.

При этом он отметил, что в случае ракетной опасности люди должны реагировать.

Вопрос в том, что враг периодически пытается бить по портовой инфраструктуре, применяя, в том числе баллистику. Это тоже не очень далеко от тех самых пляжей. Буквально несколько дней назад снова была очередная попытка, и с пляжей были видны результаты, грубо говоря, этой попытки... Однако, видите, ничто не остановит туриста, время которого настало. И соответственно – этот процесс продолжается,

– добавил Плетенчук.

Спикер отметил, что необходимо прислушиваться к воздушным тревогам, которые включаются часто. Ведь если лестит баллистическая ракета, то есть немного времени для того, чтобы отреагировать.