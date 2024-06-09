Курортный сезон – открыт: на одесских пляжах сегодня настоящий аншлаг

В Одессу наконец-то вернулся пляжный сезон. На пляжах города фиксируют настоящий аншлаг.

Местные СМИ уже публикуют первые кадры с одесских пляжей. Множество отдыхающих сегодня решили впервые окунуться в летнее море. В этом году власти планируют открыть для украинцев 20 пляжей не только в Одессе, но и в области.

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Отдых в Одессе

В Одессе 8 июня официально начался курортный сезон. Местные власти открыли первые оборудованные пляжи для отдыхающих.

В Одессе начался курортный сезон: смотрите видео

Как отмечал председатель Одесской ОГА Олег Кипер, людей не сдержать – они хотят отдыхать и получать свою дозу солнечных лучей. И действительно – уже в первые дни на пляжах Одессы невозможно протиснуться.

Аншлаг фиксируют на всех открытых пляжах: смотрите видео

Сотни, а то и тысячи одесситов отправились испытывать, насколько городские пляжи готовы к туристическому сезону.

Курортный сезон в Одессе официально открыт: смотрите видео

Местные власти отмечали, что стремятся создать комфортные, а главное безопасные условия для оздоровления украинцев. Как и в прошлом году, пляжи регулярно обследуют на наличие взрывных устройств, рядом размещены бомбоубежища и укрытия, также море мониторят на наличие мин. В случае воздушной тревоги пляжи закрываются.

Открытие пляжей в Одессе