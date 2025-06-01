Аншлаг на пляжах столицы: как в Киеве открыли купальный сезон – видео
- Киевляне массово посещают местные пляжи, чтобы охладиться в жаркую погоду.
- Центр общественного здоровья опубликовал перечень пляжей в Киеве, где вода соответствует нормам для купания.
Жаркая июньская погода снова вернулась во все регионы страны. Киевляне уже заполонили местные пляжи, чтобы собственноручно начать купальный сезон.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
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Что сейчас происходит на пляжах Киева
Пока Киев плавится от возвращения летней жары, на берегах Днепра – настоящий ажиотаж. Местные массово вышли к водоемам, чтобы охладиться и ненадолго убежать от городской духоты.
Как в Киеве открыли купальный сезон: смотрите видео
Местные паблики активно делятся видео с июньским пляжным бумом. Кто просто загорает, а кто уже полез испытать нынешнюю днепровскую воду.
Киевлян не пугает мутная вода: смотрите видео
На пляжах можно заметить всех: от молодежи до пенсионеров. За день до начала новой рабочей недели киевляне решили сделать перерыв и хоть ненадолго оторваться от рутины.
Ситуация на киевских пляжах: смотрите видео
Где можно купаться в Киеве
Кстати, на днях Центр общественного здоровья опубликовал результаты мониторинга качества воды и рассказал, где можно купаться. Там опубликовали конкретный перечень пляжей.
Относительно Киева, то вода соответствует норме:
- В Днепровском районе – в пределах пляжей "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная слободка", "Центральный" на р. Днепр и "Тельбин".
- В Деснянском районе – "Троещина" на реке Десенка и "Чорторый" в парке "Муромец".
- В Оболонском районе – "Пуща-Водица" на 5-7 линии и "Остров Оболонь".