Можно ли будет летом отдыхать на пляжах Одессы и области: Кипер дал ответ
В 2023 году в Одессе для отдыхающих открыли 6 пляжей. В этом году власти планируют организовать в области больше таких зон для отдыха.
Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Одесской ОВА Олег Кипер. Он отметил, что людей не остановить, ведь они хотят получить натуральный витамин в виде одесского солнца. В то же время соответствующие пляжи позволят отдохнуть и оздоровиться военнослужащим.
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В Одесской области откроют 20 пляжей
Олег Кипер рассказал, что в прошлом году 6 пляжей имели соответствующие условия для отдыха. Территорию регулярно обследовали на наличие взрывных устройств, рядом были размещены бомбоубежища и укрытия, также мониторилась ситуация относительно возможного подплыва опасных предметов.
В 2024 году власти планируют открыть дополнительные пляжи в Одессе, а также Одесском и Измаильском районах.
Ближайшие дни будет подписано соответствующее распоряжение об открытии 20 таких пляжей,
– сказал Кипер.
В то же время больше всего зон будет открыто непосредственно в Одессе, ведь там проще создать безопасные условия для отдыхающих.
Пляжный сезон в Киеве
- В прошлом месяце в Киеве состоялось заседание Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. Местная администрация сообщила, что из-за действия военного положения открытие пляжного сезона в Киеве в 2024 году не будет.
- Кроме этого, в КГГА говорят, что гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха, во избежание массового скопления людей. Ведь в случае воздушной тревоги невозможно будет беспрепятственно и быстро пробираться к укрытиям и убежищам толпам.
- Однако специалисты будут выполнять необходимые сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарии на пляжных территориях и зонах отдыха. Речь идет об уборке, а также обработка территорий от насекомых.