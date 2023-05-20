Запрет не помог: в Одессе люди массово отдыхают на пляжах
В Одессе люди массово отдыхают на пляжах. Несмотря на запрет областной военной администрации, на берегу моря можно увидеть как взрослых, так и детей.
В местных телеграм-каналах опубликовали фото и видео, на которых видно, что люди не прислушиваются к запрету, пишет 24 Канал. Они отдыхают, несмотря на минную опасность.
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Что происходит на одесских пляжах
На кадрах можно увидеть людей, которые загорают на берегу моря. Некоторые даже рискуют купаться в море, которое заминировали россияне.
На пляжах есть даже маленькие дети
В Одессе люди уже отдыхают на море: смотрите видео
Несмотря на минную опасность, некоторые отдыхающие купаются: смотрите видео
На пляжах уже заметно развлечения под российскую музыку: смотрите видео
Что известно о запрете купания в Одессе
- Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявлял в апреле, что курортного сезона в Одессе в 2023 году не будет. По его словам, власти не будут открывать пляжи для публичного доступа, вместо этого будут разминировать акваторию Черного моря.
- Уже 17 мая руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что военные предоставили местным властям Одессы рекомендации по созданию мест отдыха.
- По словам Гуменюк, Черное море до сих пор заминировано. Так что нужно избежать массовых скоплений людей. Ведь отдыхающих нужно снабдить укрытиями, толпы нужно избежать и в случае экстренной эвакуации.
- Следует отметить, что "Думская", с ссылкой на источник в городском совете Одессы, сообщила, что в городе с июня могут открыть два муниципальных пляжа в районе Большого Фонтана. Однако купаться там все равно не позволят.