Запрет не помог: в Одессе люди массово отдыхают на пляжах

В Одессе люди массово отдыхают на пляжах. Несмотря на запрет областной военной администрации, на берегу моря можно увидеть как взрослых, так и детей.

В местных телеграм-каналах опубликовали фото и видео, на которых видно, что люди не прислушиваются к запрету, пишет 24 Канал. Они отдыхают, несмотря на минную опасность.

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Что происходит на одесских пляжах

На кадрах можно увидеть людей, которые загорают на берегу моря. Некоторые даже рискуют купаться в море, которое заминировали россияне.



Люди купаются в Одессе



На пляжах есть даже маленькие дети

В Одессе люди уже отдыхают на море: смотрите видео

Несмотря на минную опасность, некоторые отдыхающие купаются: смотрите видео

На пляжах уже заметно развлечения под российскую музыку: смотрите видео

Что известно о запрете купания в Одессе