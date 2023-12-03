Грязь, мыши и активность артиллерии: в ISW проанализировали, как погода влияет на боевые действия

Ухудшение погодных условий замедляет темп боевых действий на фронте, но полностью их не останавливает. К примеру, сильный ветер и дождь мешают применению беспилотников, но артиллерия продолжает работать.

С началом зимы Украина вступила в новую фазу войны, ведь погода оказывает существенное влияние на боевые действия. Впрочем, начало холодного времени года может и помочь украинским защитникам на некоторых участках фронта.

Важно Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян

Какое влияние оказывают погодные условия на боевые действия

Аналитики Институт изучения войны отметили, что плохие погодные условия продолжают замедлять боевые действия как со стороны ВСУ, так и оккупантов, но не останавливает полностью.

К примеру, на Бахмутском направлении враг активно использует авиацию, несмотря на снег и сильный ветер. Непогода также не влияет и на работу вражеской артиллерии на Востоке. Однако из-за ветра и сильных дождей оккупанты не могли использовать беспилотники и артиллерию на Запорожском направлении в течение последних 2 дней.

В ISW также в качестве доказательства привели слова российского "военкора", который на днях жаловался на погоду. Мол, российские военные могут проводить воздушную разведку вблизи Вербового в Запорожской области, однако грязь осложняла продвижение пехоты и колесной техники. "Военкор" также заявлял, что, несмотря на плохие погодные условия, ВСУ продолжали вести интенсивный артиллерийский огонь.

Кроме того, жаловался на погоду и коллаборант Владимир Рогов. Так, он 2 декабря опубликовал кадры, на которых видны грязи на линии столкновения в Запорожской области. Он заявил, что такие условия обездвижили колесную технику. На опубликованных кадрах также видно и нашествия мышей на фронте. По словам предателя, грызуны массово бегут в окопы, что указывает на холодные погодные условия.

Как морозы усложняют работу артиллерии

На ход боевых действий влияют не только дожди и грязи, но и морозы. Так, офицеры ВСУ рассказывают, что похолодание уменьшает дальность работы артиллерии до 1 километра. Это происходит из-за того, что порох в гаубице подмерзает зимой.

Кроме того, во время морозов артиллерия становится гораздо менее маневренной. К примеру, буксируемую гаубицу очень сложно буксировать военным, ведь на новой позиции защитникам необходимо подкопать пушку, а во время морозов почва замерзает и это также существенно усложняет ситуацию.