Плохие новости для россиян, – в ВСУ показали видео со здоровым Залужным

В ВСУ опровергли фейки российской пропаганды, якобы главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил "тяжелую травму". Главнокомандующий ВСУ находится на рабочем месте и работает над деоккупацией украинских территорий.

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан показал видео со здоровым Валерием Залужным. Штефан показал видео с Залужным и заявил, что ролик снят 25 мая.

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Что Залужный сказал украинцам

"Искренне благодарю всех украинцев. Вместе мы обязательно победим. И не только сегодня – всегда. Спасибо всем!", – сказал Залужный.

Валерий Залужный здоровый: смотрите видео

Штефан отметил, что Залужный чувствует себя хорошо и продолжает планировать освобождение украинских земель от российских оккупантов. "С Главнокомандующим вместе, и только вперед к нашей общей победе!", – отметил он.

Депутат Верховной Рады Анна Пуртова в фейсбуке также опубликовала фотографию с Валерием Залужным. Она написала: "Скоро все узнаете".



Анна Пуртова распространила фотографию с Валерием Залужным / Фото из фейсбука нардепа

Что известно о фейках россиян о Залужном

Заместитель министра обороны Анна Маляр 20 мая обратила внимание на то, что россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении Валерия Залужного. Она подчеркнула, что главнокомандующий на рабочем месте и выполняет свою работу.

По словам Маляр, это типичная информационная технология, направленная на деморализацию нашей армии. Замминистра обороны отметила, что россияне решили распространять фейк из-за пика напряжения в Бахмуте.

Также на фейк российской пропаганды отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Россияне утверждали, что Залужный якобы получил осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая.

Данилов добавил, что президент 24 мая заслушал на Ставке доклада Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Впоследствии он добавил, что фейками о Залужном россияне пытаются "перебить" позор касательно Белгорода.