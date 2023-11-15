На войне матом не ругаются, или почему "плохие парни" оказались эффективными

Война, особенно та, которая несет угрозу всему государству и каждому его гражданину, особенно война за выживание против превосходящих сил противника во всем, требует полной эффективности от каждого воюющего. Иначе убьют его, пойдут дальше и убьют семью. А еще призовут сыновей в оккупационную армию. Россия уже так делает на оккупированных территориях.

Война – не время для хороших манер

Во время такой войны очень многие вещи трансформируются и меняются. Изменяется критерий, по которому оценивались добродетели человека до войны.

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Система координат смещается от гуманизма к необходимости убивать. Добрые ангелы, к сожалению, не защитят от злых убийц оккупантов. Сейчас важнее, что именно человек может сделать на войне, на поле боя, чем какие-то другие присущие воспитанию или образованию черты.

Война – это не очень удачное время для хороших манер. Важной становится функция (не математика, а функция системы). "Человек-функция" может быть не приятным, не воспитанным, может вызвать негативные эмоции, но он сверхэффективный в той системе, где сейчас нужен.

Ведь воюет "функция". Сражаются не самые прекрасные черты типа гуманизма, искусства и хороших манер. Убивают врага другие качества. Все эти качества хорошие люди вытягивают из себя и вынуждены их использовать, если не постоянно, то очень часто. Но они это делают для высоких целей – чтобы жили просто хорошие люди в тылу. Люди убивают в себе все то, что воспитывала столетиями цивилизация для того, чтобы часть общества выжила и сохранила все это в себе.

Очень мало у нас (для войны такого масштаба) людей, у которых есть понимание, знания, опыт и талант к войне. Именно поэтому у нас сейчас куча кадровых военных с определенным бэкграундом, на "добродетели" которых вынужденно закрывают глаза, потому что во время войны они не личности, а функции в системе. Каждый, кто воюет, каждый, кто на войне и вокруг войны – это прежде всего "функция" здесь и сейчас.

Высокую мораль нужно оставить на позже

Это могут быть плохие ребята, но хорошие эффективные "функции". Во время войны хороший парень – это ни о чем. Я, например, знаю, очень сложных в общении людей, которые сейчас очень хорошо воюют. И знаю наоборот – очень приятных людей, оказавшихся ничтожными "функциями" во время войны. Слились, или даже сбежали. Но воевать сейчас это важнее, чем быть хорошим парнем вне системы войны.

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У нас есть люди, которые очень слабо понимают, что на самом деле происходит на фронте, и что такое на самом деле война. Они считают что "люди-функции" непременно должны быть в белой ангельской одежде и делать все согласно этикету и правилам хороших манер.

Однако на войне иные ценности. На войне не ругаются матом – на войне на нем разговаривают. Бороться с этим, или возражать и возмущаться – это глупо и неразумно. Есть и другие приоритеты. Морально психологическая стойкость в бою, стрессоустойчивость, умение справляться с боевым стрессом и управлять им, готовность убивать – это может очень не совпадать с галантностью и вежливостью.

Когда нет на фронте "человека-функции", – грубого, прямолинейного, ругающегося – тогда в уютные дома хороших людей в теплый семейный круг заходит "вежливый кадыровец", или опьяневший от крови и насилия "ванек". Он убивает и насилует хороших цивилизованных людей.

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Сейчас страна стоит не благодаря хорошим воспитанным людям. К сожалению, это в кино и книгах всегда положительные герои. Вежливые, воспитанные, с хорошими манерами. Сейчас страна стоит и бьется благодаря "людям-функциям". Хорошие люди в тылу живут благодаря "функциям", которые сейчас рубятся в посадках и застройке.

Отдельный привет хочется передать защитникам морали и хороших манер, которые это все делают из городов за тысячу километров от фронта, а особенно из-за границы. Чем дальше от линии боевого соприкосновения, тем больше от "людей-функций" требуют черт, которые вредят на войне. Это так не работает. Здесь и сейчас важно, как человек воюет, и как он уничтожает врага. Важна функция. Высокая мораль и воспитание – будет потом. Среди тех, кто выживет и если выстоит государство.

Хорошие, культурные люди могут быть хорошими и правильными в хороших условиях, потому что плохие парни, но хорошие "функции" гибнут на фронте. Это очень просто. Определенное количество людей до сих пор не поняло, что российская армия способна пройти до западной границы. Поэтому они уверены в полной безопасности, все в белых одеждах, поучают тех, кто по макушку в крови. Это очень и очень большая ошибка.