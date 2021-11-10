Плохо воспринимает критику: советники запрещали Зеленскому читать негативные комментарии

После того, как Владимир Зеленский стал президентом, он стал острее воспринимать критику. Поэтому его окружение якобы пыталось оградить его от оскорбительных комментариев.

Такой информацией поделился Юрий Великий, актер "Квартала 95". Отметим, что он уже более 2 лет пародирует президента Зеленского в выступлениях студии.

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Советники хотели оградить президента от критики

Великий утверждает, что такими подробностями с ним поделилась секретарша Зеленского. Она рассказала, что политик тяжело реагирует на критику, поскольку "очень уязвим". Поэтому ему запрещали читать комментарии в социальных сетях. Таким образом, команда политика пыталась защитить его от волнений.

Она (секретарша – 24 канал) сказала, что он очень уязвим. Что все, что о нем говорят, ему важно. Насколько помню, ему даже запрещали читать фейсбук,

– подчеркнул актер.

По его словам, глава государства замечал "нечто для себя оскорбительное" даже в номерах своих бывших коллег из "Квартала 95". Также Великий утверждает, что перед тем как пойти в политику, Зеленский воспринимал критику в свою сторону легче. "Возможно, я не сталкивался. Не знаю", – объяснил он.

Отношение Зеленского к шуткам "Квартала 95"

Великий заверил, что при создании шуток о главе государства авторы "Квартала 95" постоянно применяют самоцензуру. Несмотря на это, Зеленский иногда все же может обижаться. Один из таких случаев президент описал в разговоре с Евгением Кошевым. "Понимаю, что вы должны шутить, но иногда вы делаете это так по-свински", – посетовал тогда политик.