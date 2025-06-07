Вы об этом могли не знать: неожиданный виновник усталости и плохого сна – ротовая полость
- Дыхание ртом и скрежет зубами могут вызвать хроническую усталость, головные боли и нарушения сна.
- Стоматологи способны помочь в лечении апноэ и других нарушений сна через ортодонтические методы и миофункциональную терапию.
Вы спите по 7–8 часов, но просыпаетесь разбитыми. Часто болит голова, мучает храп или даже ночное пробуждение от внезапной нехватки воздуха. В поисках причины обычно обвиняют стресс, нервы или гаджеты перед сном.
Дыхание ртом: скрытая причина хронической усталости
Но есть еще один, неочевидный виновник – ваша полость рта. Об этом читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.
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Дышать нужно носом – это обеспечивает правильное увлажнение, фильтрацию и подогрев воздуха. Но при сужении верхней челюсти, неправильном прикусе или увеличенных аденоидах дыхание часто переходит в ротовое – и это уже не мелочь.
Результат:
- кислорода в крови становится меньше;
- мозг не входит в фазы глубокого сна;
- тело не восстанавливается;
- слизистая пересыхает, риск кариеса возрастает.
Факт: В 2023 году группа ученых из США доказала, что люди, которые спят с открытым ртом, имеют худшее течение обструктивного апноэ - опасных ночных остановок дыхания.
Скрежет зубами (бруксизм): ночной стресс, о котором вы не догадываетесь
Скрежет зубами во сне – это сигнал. Часто – о стрессе или о том, что зубы замыкаются неправильно, мышцы напряжены, а мозг не может расслабиться.
Бруксизм вызывает:
- головные боли,
- боль в челюсти по утрам,
- ощущение "тяжелой головы",
- постоянную усталость.
Справка: Исследование BMC Oral Health (2024) выявило, что у пациентов с бруксизмом значительно чаще фиксируются расстройства дыхания во сне и повышенный мышечный тонус в зоне лица.
Апноэ: когда организм на мгновение "умирает", а мозг этого не замечает
Обструктивное апноэ сна (ОАС) – человек внезапно перестает дышать на несколько секунд. И так – десятки раз за ночь. Без пробуждения, но с нарушением всех фаз сна.
Причины часто стоматологические:
- узкое небо,
- недоразвитая нижняя челюсть,
- неправильное положение языка,
- смещение нижней челюсти в покое.
Даже дети могут иметь такие нарушения. И это заметно еще до начала храпа – на профилактическом осмотре у ортодонта.
Факт: Японские исследователи в 2022 году показали, что миофункциональная терапия – специальные упражнения для мышц языка и лица – значительно снижают проявления апноэ и храпа у пациентов с легкой степенью расстройства.
Что может сделать стоматолог? Больше, чем вы думаете
Сегодня стоматолог – не только о кариесе или имплантах. Это специалист, который может спасти ваш сон. И не только ваш.
Что именно мы делаем:
- изготавливаем ночные каппы для уменьшения мышечного напряжения и защиты зубов;
- проводим ортодонтическое лечение, которое улучшает дыхательные функции – в частности расширение верхней челюсти;
- работаем с положением языка, мышечным тонусом, небом;
- направляем к ЛОРу, сомнологу или миофункциональному терапевту при подозрении на нарушение сна.
Вывод
Не игнорируйте сигналы
Храп – это не смешно.
Скрежет зубами – не пустяк.
Постоянная усталость после сна – не "осеннее настроение".
Это все – симптомы, которые указывают на нарушения, с которыми не справятся ни мелатонин, ни отпуск. Но с которыми может справиться стоматолог – если обратиться вовремя.
Первое, что стоит сделать, – не ждать. А записаться на профилактический осмотр. Для себя. И для ребенка. Потому что качество жизни – начинается со сна.
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