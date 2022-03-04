Площадка Запорожской АЭС захвачена военными России, персонал контролирует состояние энергоблоков
Источник:Запорожская ОВА
Оккупанты захватили площадку Запорожской АЭС. Однако персонал электростанции контролирует состояние энергоблоков.
О ситуации в ЗАЭС рассказала Государственная инспекция по ядерному регулированию 4 марта. Известно, что оккупанты атакуют электростанцию в течение ночи.
Тема Ситуация остается сложной, но пожар на АЭС действительно ликвидировали, – мэр Энергодара
Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации,
– говорится в сообщении.
В результате обстрелов ЗАЭС мог произойти ядерный взрыв. По состоянию на 7 утра радиационный фон на территории Запорожья, к счастью, в норме.
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