Российские подразделения продвигаются к границе Украины, – Белый дом

Джейк Салливан заявил, что, по данным Белого дома, войска России продвигаются ближе к границе с Украиной. По его словам, на это указывают все признаки.

Об этом советник президента США по нацбезопасности сообщил в эфире телеканала ABC News 21 февраля.

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Американский чиновник отметил: "Все признаки указывают на то, что Путин и россияне принялись выполнять план по осуществлению полномасштабного военного вторжения в Украину".

Мы видели только в течение последних 24 часов дальнейшее продвижение российских подразделений к границе без какого-либо иного вменяемого объяснения, кроме подготовки к нападению. Мы не можем предсказать точное время или дату, но это выглядит так, как будто россияне продвигаются,

– продолжил Джейк Салливан.

Стоит отметить, что Алексей Резников 20 февраля заверил, что о нападении говорить неуместно. Министр обороны объяснил, что пока агрессор не сформировал ударные группировки.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Так что даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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