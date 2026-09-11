Как сообщает "Украинская правда", 11 сентября Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение в отношении народного депутата Вадима Столара. Ему назначена мера пресечения в виде залога в размере 300 миллионов гривен без содержания под стражей. Политику грозит до 15 лет лишения свободы.

Детали подозрения и ход расследования

Вадиму Столару заочно предъявлено подозрение в создании преступной организации, противоправном завладении имуществом, подделке документов и несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем. Народный депутат вернулся в Украину только 8 сентября, хотя еще 19 августа он подтвердил проведение правоохранительными органами обысков в его доме. В 2019–2022 годах политик возглавлял киевскую ячейку запрещенной партии ОПЗЖ и неоднократно фигурировал в журналистских расследованиях, касающихся столичных строительных проектов.

Что известно об операции "Форест Гамп"

О масштабной спецоперации под названием "Форест Гамп" Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили 19 августа. Следователи раскрыли коррупционную схему, что предусматривала легализацию 150 миллионов гривен наличными для уплаты залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко по делу "Мидас". Помимо Вадима Столара, среди фигурантов дела оказались бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра и экс-руководитель подрядных компаний Максим Микитась.

Судебные заседания по делам других фигурантов этой схемы продолжаются уже несколько недель. Напомним, ранее мы писали, что Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей с залогом бывшего сотрудника Офиса президента Виктора Дубовика. Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, меру пресечения избрали и бывшему председателю правления "Сенс Банка" Алексею Ступаку.