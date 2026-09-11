Столару обрали запобіжний захід у вигляді застави розміром 300 мільйонів гривень без тримання під вартою. Політику загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляють джерела "Української правди" у бізнесових колах.

У чому підозрюють Вадима Столара?

Вадим Столар заочно отримав підозру у створенні злочинної організації, протиправному заволодінні майном, підробці документів і несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем.

8 вересня народний депутат повернувся в Україну.

19 серпня він підтвердив проведення правоохоронцями обшуків у його помешканні.

Нагадаємо, що у 2019 – 2022 роках політик очолював київський осередок забороненої партії ОПЗЖ та неодноразово фігурував у журналістських розслідуваннях щодо столичних будівельних проєктів.

Що відомо про операцію "Форест Гамп"

19 серпня НАБУ і САП оголосили масштабну спецоперацію під назвою "Форест Гамп".

Слідчі викрили корупційну схему, що передбачала легалізацію 150 мільйонів гривень готівкою для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка у справі "Мідас".

Окрім Вадима Столара, серед фігурантів провадження опинилися колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра та екснардеп Максим Микитась.

Судові засідання щодо інших фігурантів цієї схеми тривають вже кілька тижнів.

Нагадаємо, раніше Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою із заставою колишнього керівника Офісу протидії рейдерству Віктора Дубовика.

Також запобіжний захід обрали й колишньому голові правління "Сенс Банку" Олексію Ступаку.