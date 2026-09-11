Дело "Форест Гамп": ВАКС назначил нардепу Столару огромный залог
11 сентября ВАКС принял решение в отоношении народного депутата Вадима Столара. Он является одним из фигурантов громкого дела "Форест Гамп".
Столару избрали меру пресечения в виде залога размером 300 миллионов гривен без содержания под стражей.Об этом сообщают источники "Украинской правды" в бизнес-кругах.
В чем подозревают Вадима Столара?
Также ВАКС обязал Столара:
- прибывать по вызову НАБУ, прокурора и суда; не выезжать за пределы Украины без разрешения;
- не общаться с определенными судом лицами;
- не посещать определенные в решение помещения;
- сообщать об изменении места жительства;
- сдать загранпаспорта и другие документы для выезда из Украины.
Эти обязанности будут действовать до 11 ноября 2026 года.
Ранее Вадим Столар заочно получил подозрение в создании преступной организации, противоправном завладении имуществом, подделке документов и несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем.
По версии следствия, Столар вместе с экс-нардепом Никитасем возглавлял "преступную организацию", которая готовила рейдерские захваты предприятий и здания в Киеве, взламывала госреестры и подкупала правоохранителей и судей.
Политику грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, 8 сентября Столар вернулся в Украину.
19 августа он подтвердил проведение правоохранителями обысков в его доме.
В 2019 – 2022 годах политик возглавлял киевскую ячейку запрещенной партии ОПЗЖ и неоднократно фигурировал в журналистских расследованиях по столичным строительным проектам.
Что известно об операции "Форест Гамп"
19 августа НАБУ и САП объявили масштабную спецоперацию под названием "Форест Гамп".
Следователи разоблачили коррупционную схему, которая предусматривала легализацию 150 миллионов гривен наличными для уплаты залога за эксминистра энергетики и юстиции Германа Галущенко по делу "Мидас".
Кроме Вадима Столара, среди фигурантов производства оказались бывшая заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая и экс-нардеп Максим Никитась.
Судебные заседания по другим фигурантам этой схемы продолжаются уже несколько недель.
Напомним, ранее Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей с залогом бывшего руководителя Офиса противодействия рейдерству Виктора Дубовика.
Также меру пресечения избрали и бывшему председателю правления "Смысл Банка" Алексею Ступаку.