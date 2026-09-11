Дело "Форест Гамп": ВАКС назначил нардепу Столару огромный залог

11 сентября ВАКС принял решение в отоношении народного депутата Вадима Столара. Он является одним из фигурантов громкого дела "Форест Гамп".

Столару избрали меру пресечения в виде залога размером 300 миллионов гривен без содержания под стражей.Об этом сообщают источники "Украинской правды" в бизнес-кругах.

В чем подозревают Вадима Столара?

Также ВАКС обязал Столара:

прибывать по вызову НАБУ, прокурора и суда; не выезжать за пределы Украины без разрешения;

не общаться с определенными судом лицами;

не посещать определенные в решение помещения;

сообщать об изменении места жительства;

сдать загранпаспорта и другие документы для выезда из Украины.

Эти обязанности будут действовать до 11 ноября 2026 года.

Ранее Вадим Столар заочно получил подозрение в создании преступной организации, противоправном завладении имуществом, подделке документов и несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем.

По версии следствия, Столар вместе с экс-нардепом Никитасем возглавлял "преступную организацию", которая готовила рейдерские захваты предприятий и здания в Киеве, взламывала госреестры и подкупала правоохранителей и судей.

Политику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 8 сентября Столар вернулся в Украину.

19 августа он подтвердил проведение правоохранителями обысков в его доме.

В 2019 – 2022 годах политик возглавлял киевскую ячейку запрещенной партии ОПЗЖ и неоднократно фигурировал в журналистских расследованиях по столичным строительным проектам.

Что известно об операции "Форест Гамп"

19 августа НАБУ и САП объявили масштабную спецоперацию под названием "Форест Гамп".

Следователи разоблачили коррупционную схему, которая предусматривала легализацию 150 миллионов гривен наличными для уплаты залога за эксминистра энергетики и юстиции Германа Галущенко по делу "Мидас".

Кроме Вадима Столара, среди фигурантов производства оказались бывшая заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая и экс-нардеп Максим Никитась.

Судебные заседания по другим фигурантам этой схемы продолжаются уже несколько недель.

Напомним, ранее Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей с залогом бывшего руководителя Офиса противодействия рейдерству Виктора Дубовика.

Также меру пресечения избрали и бывшему председателю правления "Смысл Банка" Алексею Ступаку.