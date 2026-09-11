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24 Канал Новости Украины Дело "Форест Гамп": ВАКС избрал меру пресечения нардепу Столару
11 сентября, 16:05
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Обновлено - 16:29, 11 сентября

Дело "Форест Гамп": ВАКС назначил нардепу Столару огромный залог

Анастасия Колесникова

11 сентября ВАКС принял решение в отоношении народного депутата Вадима Столара. Он является одним из фигурантов громкого дела "Форест Гамп".

Столару избрали меру пресечения в виде залога размером 300 миллионов гривен без содержания под стражей.Об этом сообщают источники "Украинской правды" в бизнес-кругах. 

В чем подозревают Вадима Столара?

Также ВАКС обязал Столара: 

  • прибывать по вызову НАБУ, прокурора и суда; не выезжать за пределы Украины без разрешения;
  • не общаться с определенными судом лицами;
  • не посещать определенные в решение помещения;
  • сообщать об изменении места жительства;
  • сдать загранпаспорта и другие документы для выезда из Украины. 

Эти обязанности будут действовать до 11 ноября 2026 года. 

Ранее Вадим Столар заочно получил подозрение в создании преступной организации, противоправном завладении имуществом, подделке документов и несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем. 

По версии следствия, Столар вместе с экс-нардепом Никитасем возглавлял "преступную организацию", которая готовила рейдерские захваты предприятий и здания в Киеве, взламывала госреестры и подкупала правоохранителей и судей. 

Политику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 8 сентября Столар вернулся в Украину. 

19 августа он подтвердил проведение правоохранителями обысков в его доме. 

В 2019 – 2022 годах политик возглавлял киевскую ячейку запрещенной партии ОПЗЖ и неоднократно фигурировал в журналистских расследованиях по столичным строительным проектам. 

Что известно об операции "Форест Гамп"

19 августа НАБУ и САП объявили масштабную спецоперацию под названием "Форест Гамп". 

Следователи разоблачили коррупционную схему, которая предусматривала легализацию 150 миллионов гривен наличными для уплаты залога за эксминистра энергетики и юстиции Германа Галущенко по делу "Мидас". 

Кроме Вадима Столара, среди фигурантов производства оказались бывшая заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая и экс-нардеп Максим Никитась. 

Судебные заседания по другим фигурантам этой схемы продолжаются уже несколько недель. 

Напомним, ранее Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей с залогом бывшего руководителя Офиса противодействия рейдерству Виктора Дубовика

Также меру пресечения избрали и бывшему председателю правления "Смысл Банка" Алексею Ступаку.

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