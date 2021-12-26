По документам был ламинат: пограничники обнаружили 30 тысяч пачек контрабандных сигарет

В Черновицкой области пограничники обнаружили огромную партию контрабандных сигарет. В 60 ящиках было товара на более чем 1,2 миллиона гривен.

В целом пограничники обнаружили около 30 тысяч пачек сигарет. По документам, в вагоне, где нашли контрабанду, перевозили ламинат.

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Поезд направлялся в Румынию

Контрабанду пограничники обнаружили на пропускном пункте "Вадул – Сирет" на границе с Румынией. Сигареты перевозили поездом.



Контрабанда, которую изъяли пограничники / Фото Госпогранслужбы

Весь "ламинат" пограничники изъяли. Задержали ли причастных к контрабанде, пограничники не уточнили.

Последние похожие случаи в Украине

На Сумщине обнаружили контрабанду голубей. Россиянин пытался в обычных картонных коробках перевезти птиц в Украину. Намерения мужчины неизвестны.

Во Львове таможенники нашли в багаже женщины, прилетевшей из Египта, запрещенные лекарства с психотропными веществами. Все препараты изъяли.

Таможенники на пропускном пункте "Шегини" на Львовщине обнаружили контрабанду брендированной одежды на 1,3 миллиона гривен. Микроавтобус с товаром прибыл из Польши и якобы перевозил вещи для секонд-хенда.

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