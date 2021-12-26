По документам был ламинат: пограничники обнаружили 30 тысяч пачек контрабандных сигарет
26 декабря 2021 , 22:49Читати новину українською
Источник:Государственная пограничная служба
В Черновицкой области пограничники обнаружили огромную партию контрабандных сигарет. В 60 ящиках было товара на более чем 1,2 миллиона гривен.
В целом пограничники обнаружили около 30 тысяч пачек сигарет. По документам, в вагоне, где нашли контрабанду, перевозили ламинат.
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Поезд направлялся в Румынию
Контрабанду пограничники обнаружили на пропускном пункте "Вадул – Сирет" на границе с Румынией. Сигареты перевозили поездом.
Контрабанда, которую изъяли пограничники / Фото Госпогранслужбы
Весь "ламинат" пограничники изъяли. Задержали ли причастных к контрабанде, пограничники не уточнили.
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