По горячим следам: поймали корректировщика российского удара по Краматорску

Служба безопасности Украины поймала корректировщика российского ракетного удара по Краматорску. Им оказался "расконсервированный" агент главного управления генштаба вооруженных сил России.

Мужчина снял на видео заведение и припаркованные рядом машины. Сделал он это по указанию России. Именно после этого Кремль атаковал пиццерию в центре Краматорска , убив и ранив мирных жителей.

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Что известно о задержании корректировщика удара по Краматорску

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что контрразведка СБУ "по горячим следам" задержала агента спецслужб России, скорректировавшего российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня.

Установлено, что задержанным корректировщиком удара по Краматорску оказался "расконсервированный" агент главного управления генштаба вооруженных сил России (более известного как игра). 27 июня он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и зафиксировать наличие там посетителей,

– рассказали в СБУ.

После этого задержан:

скрыто снявшее на видео заведение и припаркованные рядом автомобили;

переслал отснятый файл русской военной разведке.

СБУ задержала корректировщика огня в Краматорске: смотрите видео

Что известно о задержанном корректировщике

По данным Службы безопасности Украины, корректировщиком оказался житель Краматорска , работающий в местном газотранспортном предприятии.

Российское главное управление генерального штаба вооруженных сил России дистанционно завербовало его раньше. Во время полномасштабного вторжения его "активировали" и определили задачи:

собирать разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Славянске и Краматорске;

передавать локации местной критической инфраструктуры и объектов с массовым скоплением гражданского населения.



СБУ задержала корректировщика огня по Краматорску

В настоящее время принимаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения фигуранта и других причастных к ответственности,

– объяснил в СБУ.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отметил, что это задержание является сигналом для всех других корректировщиков и предателей, работающих на врага.

"Запомните – наказание неотвратимо! Так как неизбежно будут отвечать перед международным трибуналом и организаторы военных преступлений – представители путинского режима", – заверил Малыш.

Он отметил, что СБУ постоянно ведет юридическую работу и собирает доказательства для международных судов.

Что известно об атаке по Краматорску