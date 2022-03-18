По гуманитарному коридору из Сумщины выехало уже 72 авто и 12 автобусов

В Сумской области продолжается эвакуация мирного населения. По состоянию на 10.00 выехали 559 человек.

Людей увозят из области автобусами и автомобилями. Все они уезжают заранее согласованным маршрутом.

Обратите внимание В Сумы направляются 36 автобусов для эвакуации людей, – ОП

Из Сум выехали 100 граждан на 25 автомобилях, еще 18 человек были эвакуированы автобусом. Из Лебедина 4 автобуса забрали 50 человек.

Из Конотопа 45 автомобилей вывезли 220 граждан, еще 130 человек вывезли 5 автобусов.

Из Большой Писаревки на 2 автомобилях выехали 6 граждан. Двумя автобусами вывезли еще 35 человек.

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