По Харькову гатили с российской границы, но не ракетами, – Терехов

23 мая враг обстрелял Харьков. Вражеская атака была нанесена с территории России, но это не было ракетным обстрелом.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов во время телемарафона, сообщает 24 канал. Он добавил, что соответствующие службы продолжают изучать детали обстрела.

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Обстрел был со стороны России, с земли. Сейчас работают соответствующие службы, чтобы установить с какого расстояния был произведен обстрел. Не ракетный обстрел, не сброшенная ракета с самолета,

– отметил Терехов.

Несмотря на это, по словам мэра Харькова, несмотря на это, город начинают восстанавливать.

Кратко об обстреле Харькова

Российские кафиры атаковали Харьков утром 23 мая – обстреляли жилой район Павлово Поле. Взрывы раздались около 8:00.

В результате обстрела пострадавший. По предварительным данным, от взрыва один мужчина получил контузию, его доставили в больницу.

Глава Харьковской областной военной администрации уточнил, что снаряд попал у остановки общественного транспорта. Мужчина получил ранения взрывной волной.

Также повреждения получила гражданская инфраструктура, в том числе авто и киоски.

По предварительной информации, российские военные произвели обстрел "Ураганами". Корреспондентка 24 канала в Харькове сообщила, что несколько кассетных снарядов не разорвались и изъяты саперы.

К слову, вчера, 22 мая, российские кафиры из реактивных систем залпового огня обстреляли Киевский район Харькова.

ВСУ отразили наступление кафиров

На Харьковском направлении российские кафиры пытаются изо всех последних сил удержать то, что захватили. Для этого бросают в бой подразделения своей армии западного военного округа и балтийского флота.

Украинские защитники проводят в Харьковской области контрнаступление, поэтому россияне устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения возле захваченных населенных пунктов.

В частности, в районе Изюма российские кафиры на отдельных участках пытались провести разведку боем , но Вооруженные Силы Украины нанесли врагу потери, поэтому россиянам пришлось отступить.

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ВСУ уволили уже 24 населенных пункта в Харьковской области, которые были под оккупацией боевиков. Среди них – село Кутузовка, жители которого жили в подвале более 2 месяцев.