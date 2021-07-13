По Троещине курсирует автобус, в котором над головами пассажиров свисает кусок потолка

Жители Троещины вынуждены ездить на автобусе, пользование которым не является безопасным. Речь идет об автобусе "Киевпастранса", который едет 73 маршрутом.

Фото салона общественного транспорта, где прямо с потолка свисает железная часть обшивки, сделали сами пассажиры "Киевпастранса". Они отметили, что автобус является фактически единственным маршрутом, которым можно попасть вечером с Оболони на Троещину.

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Но, как говорят жильцы, каждая поездка в таком транспорте угрожает жизни пассажиров.

Чинить не спешили

Открепленный кусок потолка свисает над головами людей. Поэтому, в случае чрезвычайной ситуации из-за этого люди могут изрядно пострадать.

Несмотря на это, транспорт продолжает курсировать и перевозить людей, а также его каждый день в таком состоянии отправляют на маршрут.

По словам киевлян, немалое количество пассажиров, как и сам водитель автобуса никак не обращают внимания на подобную неисправность, и продолжают пользоваться транспортом.

В "Киевпастрансе" на инцидент пока никак не отреагировали.

Большинство автопарка и подвижного состава общественного транспорта Киева находится в относительно нормальном состоянии. Чего киевляне не могут сказать о маршрутках, которые очень часто ломаются.