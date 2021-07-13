По Троещине курсирует автобус, в котором над головами пассажиров свисает кусок потолка
13 июля 2021 , 16:09Читати новину українською
Источник:телеканал "Київ"
Жители Троещины вынуждены ездить на автобусе, пользование которым не является безопасным. Речь идет об автобусе "Киевпастранса", который едет 73 маршрутом.
Фото салона общественного транспорта, где прямо с потолка свисает железная часть обшивки, сделали сами пассажиры "Киевпастранса". Они отметили, что автобус является фактически единственным маршрутом, которым можно попасть вечером с Оболони на Троещину.
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Но, как говорят жильцы, каждая поездка в таком транспорте угрожает жизни пассажиров.
Чинить не спешили
- Открепленный кусок потолка свисает над головами людей. Поэтому, в случае чрезвычайной ситуации из-за этого люди могут изрядно пострадать.
- Несмотря на это, транспорт продолжает курсировать и перевозить людей, а также его каждый день в таком состоянии отправляют на маршрут.
- По словам киевлян, немалое количество пассажиров, как и сам водитель автобуса никак не обращают внимания на подобную неисправность, и продолжают пользоваться транспортом.
В "Киевпастрансе" на инцидент пока никак не отреагировали.Большинство автопарка и подвижного состава общественного транспорта Киева находится в относительно нормальном состоянии. Чего киевляне не могут сказать о маршрутках, которые очень часто ломаются.