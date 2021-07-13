Фото салону громадського транспорту, де просто зі стелі звисає залізна частина обшивки, зробили самі пасажири "Київпастрансу". Вони зазначили, що автобус є фактично єдиним маршрутом, яким можна потрапити ввечері з Оболоні на Троєщину.
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Але, як кажуть мешканці, житлового масива, кожна поїздка в такому транспорті загрожує життю пасажирів.
Лагодити не поспішали
- Відкреплений шмат стелі звисає над головами людей. То ж, у разі надзвичайної ситуації через це люди можуть неабияк постраждати.
- Попри це, транспорт продовжує курсувати та перевозити людей, а також його кожного дня в такому стані відправляють на маршрут.
- За словами киян, чимала кількість пасажирів, як і сам водій автобуса ніяк не зважають уваги на подібну несправність, та продовжують користуватися транспортом.
У "Київпастрансі" на інцидент поки що ніяк не відреагували.