По материалам СБУ подозрение уже получили 64 должностных лица МСЭК, – Малюк

Сотрудники Службы безопасности Украины продолжают разбираться с коррупционными схемами. В частности, подозрения получили более 60 должностных лиц МСЭК.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал детали относительно этого. По его словам, 9 человек уже осудили.

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Расследование продолжается

Председатель СБУ отметил, что в 2024 году по материалам СБУ 64 должностных лица МСЭК получили подозрения в совершении преступлений. Кроме этого, отменили 4106 выводов об инвалидности, которую назначали на основании фиктивных документов.

Служба безопасности системно противодействует угрозам государственной безопасности, в частности тем, которые вредят обороноспособности страны. В том числе - активно отрабатывает факты злоупотреблений в системе МСЭК, которые крайне негативно влияют на мобилизационные процессы,

– заявил Малюк.

Разоблачили преступные группировки

Также СБУ разоблачила и пресекла деятельность 8 организованных преступных группировок, в которые входили представители МСЭК в разных регионах Украины.

На Харьковщине

Там разоблачили и пресекли деятельность преступной группы из 13 членов областного МСЭК. Во время обысков у них изъято более 650 тысяч долларов. Чиновники продавали уклонистам поддельные медсправки для снятия с воинского учета по состоянию здоровья.

В Ровенской области

Разоблачили еще 29 представителей местных МСЭК и врачебно-консультативных комиссий, которые помогали военнообязанным уклониться от мобилизации. Они оформляли для своих клиентов фиктивные истории болезней с последующим назначением групп инвалидности. Таким образом чиновники получили более 350 тысяч долларов.

в Николаеве

Разоблачили руководительницу областной МСЭК. У нее обнаружили более 450 тысяч долларов, коллекцию золотых изделий и три незадекларированные квартиры в Одессе.

Чтобы скрыть это состояние чиновница "переписала" большинство имущества на своего сына – студента медицинского университета, который имеет российское гражданство.

на Закарпатье

Разоблачили главу областной МСЭК и трех ее сообщников. Они за разные суммы взяток оформляли уклонистам инвалидность для снятия с воинского учета.

Кроме того, СБУ проверяет факты незаконного получения инвалидности отдельными должностными лицами: на сегодня эти проверки охватывают почти 2,4 тысячи человек.