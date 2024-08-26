По меньшей мере 127 ракет и 109 дронов: Зеленский провел Ставку после массированного удара России
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины 26 августа после массированного российского обстрела провел Ставку. Он рассказал, что Россия запустила по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов по нашей стране.
Зеленский добавил, что возобновление энергетики после обстрела продолжается. На Ставке был заслушан доклад председателя правления Укрэнерго Владимира Кудрицкого, а также командующего Воздушными силами Николая Олещука, министра внутренних дел Игоря Клименко и министра энергетики Германа Галущенко.
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На Ставке проанализировали эффективность ПВО
Президент рассказал, что на Ставке подробно проанализировали эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп и инженерной защиты в каждом регионе. "Приняли соответствующие решения", – заметил Зеленский.
На самих объектах идет ликвидация последствий, ремонт, разминирование. Кое-где государство-террорист атаковало гражданские объекты кассетными боеприпасами. Должны поработать саперы, прежде чем энергетики приступят к ремонту,
– заметил глава государства.
Также на Ставке заслушали доклад главнокомандующего Сырского по ситуации на фронте. Он сообщил, в частности, об обороне Покровска.
"Приняли решение о дополнительном усилении направления", – сообщил президент.