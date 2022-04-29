По меньшей мере 13 миллиардов гривен нужно для восстановления разрушенных войной медучреждений, – Ляшко

Виктор Ляшко рассказал, что оккупанты разрушили 39 медицинских учреждений. Еще почти 400 – повредили.

Министр здравоохранения рассказал об этом во время эфира на канале "Рада". В частности, такие данные по состоянию на вечер 28 апреля.

Отметьте В результате обстрела "Азовстали" накрыло госпиталь, где находились более 500 раненых и врачей

На восстановление медучреждений требуется не менее 13 миллиардов гривен

Виктор Ляшко рассказал, что самая сложная ситуация в горячих точках – там, где идут активные бои. Из-за большого количества раненых там украинские врачи работают круглосуточно. Также сложно в Мариуполе, постоянно обстреливаемом оккупантами.

Сегодня уже 369 (медицинских учреждений – 24 канала) поврежденных учреждений здравоохранения, 39 разрушены, и на этих 39, чтобы их восстановить, нужно 13 миллиардов 500 миллионов гривен. Это подсчеты, которые есть на сегодня,

– заметил министр.

Кроме того, Виктор Ляшко рассказал, что:

сейчас разрабатывают концепты по каждой из деоккупированных областей, предусматривающих комплексные решения – и восстановление разрушенного, и модернизацию больниц по классу;

для реализации этого Минздрав работает в рамках общегосударственной стратегии по восстановлению Украины под руководством президента, правительства. Министерство отрабатывает это с областными военными администрациями, чтобы было комплексное решение.

"Сегодня уже есть заверения в поддержке от наших международных партнеров, правительств разных стран о помощи, которую получит и медицинская система, чтобы восстановилась и стала еще лучше, чем была", – рассказал Виктор Ляшко.

Кратко о последних атаках на больницы во время войны

Оккупанты продолжают стрелять по "Азовстали" в Мариуполе. Поэтому 28 апреля обрушилась часть помещения госпиталя, в частности – операционная. Там находилось более 500 раненых и врачей.

27 апреля оккупанты обстреляли городскую больницу в Северодонецке. Несмотря на это, заведение продолжает работу.

В этот же день враги обстреляли одну из двух действующих больниц в Луганской области. К сожалению, из-за атаки один человек погиб.

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