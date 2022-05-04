По меньшей мере, 18 российских ракет вечером 3 мая попали в объекты инфраструктуры 6 областей.
Источник:Командование Воздушных Сил ВСУ
Вечером 3 мая воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 или Ту-160 наносили ракетные удары из Каспийского региона.
Вечером 3 мая воздушная тревога была объявлена почти по всей Украине. Вражеские ракеты прилетели во Львов, Киев, Винницу, Одессу и другие города.
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Оккупанты выпустили не менее 18 ракет
В Командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что российские захватчики выпустили из Каспийского региона с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160 по меньшей мере 18 ракет, попавших по объектам инфраструктуры:
- Днепропетровской,
- Кировоградской,
- Львовской,
- Винницкой,
- Киевской,
- Закарпатской областей.
Кроме этого, оккупанты нанесли ракетные удары из других средств по Одесской и Донецкой областях.
По предварительным данным, за сутки 3 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск сбито, по меньшей мере, 8 крылатых ракет, данные уточняются. Также есть сведения о поражении 7 беспилотников и одной авиационной ракеты,
– говорится в сообщении.
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