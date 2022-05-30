По меньшей мере 20 взрывов: почти час оккупанты покрывали артснарядами приграничье Сумщины

Российские оккупанты снова обстреливают приграничье Сумщины. На этот раз враг почти час коварно стрелял из артиллерии.

По данным Государственной пограничной службы Украины, военные зафиксировали около 20 взрывов. Россияне запустили снаряды со своей территории.

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Оккупанты в очередной раз обстреливают пограничники Сумщины

Вражеская артиллерия разместилась у российского села Зерново. Оккупанты били по инфраструктуре населенного пункта, который расположен вблизи границы в Шосткинском районе.

По предварительным данным, никто не пострадал. Масштабы разрушений в результате обстрелов военные сейчас уточняют.

Как россияне обстреляли Сумщину 30 мая

Последствия вражеских обстрелов в Сумской области / Фото Государственная пограничная служба Украины

Оккупанты не дают покоя жителям Сумщины

Утром 30 мая в очередной раз продемонстрировали свою подлую сущность. Они трижды и запустили артиллерийские снаряды , начиненные флешетами. Обстреливали один и тот же Шосткинский район Сумской области. Стальные флешеты повредили постройки местных жителей.

Стоит добавить, что флешеты также находили в телах мирных украинцев, которых русские изверги цинично убили в Буче и Бородянке.

Флешеты – острые металлические дротики, похожие на гвозди. Их начиняют тысячами в артиллерийский или танковый заряд. После взрыва они разлетаются на 100 – 300 метров. Их придумали еще в начале ХХ века и активно использовали во время Первой мировой войны.

По словам главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого, ночью 30 мая россияне обстреляли территорию Хотинского общества ракетами с кассетными боеприпасами. Они особенно опасны, ведь взрываются не сразу и разлетаются на большие территории. Остатки от ракет ни в коем случае нельзя поднимать!

В общей сложности в ночь на 30 мая россияне много били по пограничной сумщине.

Запустили 2 ракеты по Хотинской общине.

6 раз стреляли из реактивных систем залпового огня по Сумскому району.

Около 10 прилетов было зафиксировано на территории Белопольской общины. Русские стреляли из самоходных артиллерийских установок.

8 раз били из миномета по Середино-Будской общине Шосткинского района.

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