По меньшей мере 6 "прилетов": оккупанты обстреляли Харьков из С-300
Источник:телеграм Олега Синегубова
Россияне обстреляли Харьков – в городе зафиксировано не менее 6 попаданий. Предварительно, оккупанты обстреляли город из С-300.
Вечером 8 мая в Харькове и области прогремел ряд мощных взрывов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что зафиксировано по меньшей мере 6 "прилетов".
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Он добавил, что есть попадания в Харьковском районе.
На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется,
– отметил Синегубов.
Заметим, что поздним вечером 8 мая во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы кроме Харькова услышали также на Днепропетровщине. В городе Никополь и Никопольской территориальной общине объявили угрозу артобстрела.
Ночная атака Киева
Сутки накануне 9 мая прошли очень неспокойно. В ночь на 8 мая враг массированно атаковал Киев иранскими дронами. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронов по столице. Известно, что пять человек получили ранения, один – госпитализирован.
Наша ПВО уничтожила все вражеские беспилотники. Однако их обломки попали в квартиру на 11 этаже в Святошинском районе столицы.