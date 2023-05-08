По меньшей мере 6 "прилетов": оккупанты обстреляли Харьков из С-300

Россияне обстреляли Харьков – в городе зафиксировано не менее 6 попаданий. Предварительно, оккупанты обстреляли город из С-300.

Вечером 8 мая в Харькове и области прогремел ряд мощных взрывов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что зафиксировано по меньшей мере 6 "прилетов".

Смотрите также Главная тема – усиление защиты критических объектов: Зеленский снова собирал Ставку

Он добавил, что есть попадания в Харьковском районе.

На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется,

– отметил Синегубов.

С-300 – это зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия. Назначение С-300 – уничтожение авиации, а также перехват крылатых и баллистических ракет на высотах до 27 километров и расстояниях до 100 километров в условиях интенсивного радиопротиводействия. Однако враг бьет из ЗРК по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

Заметим, что поздним вечером 8 мая во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы кроме Харькова услышали также на Днепропетровщине. В городе Никополь и Никопольской территориальной общине объявили угрозу артобстрела.

Ночная атака Киева

Сутки накануне 9 мая прошли очень неспокойно. В ночь на 8 мая враг массированно атаковал Киев иранскими дронами. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронов по столице. Известно, что пять человек получили ранения, один – госпитализирован.

Наша ПВО уничтожила все вражеские беспилотники. Однако их обломки попали в квартиру на 11 этаже в Святошинском районе столицы.