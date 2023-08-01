По меньшей мере три прилета в густонаселенные районы, – Терехов о последствиях атаки "Шахедами"

Российские военные после полуночи атаковали Харьков "Шахедами". В городе раздалось несколько взрывов. Впоследствии стало известно о прилетах по средности и их последствиях.

Деталями ночной атаки по Харькову мэр поделился в 01:01. Заметим, что "Шахедами" били по городу после полуночи.

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Оккупанты попали в общежитие

По словам Игоря Терехова, зафиксировали по меньшей мере три прилета. Все они были по центру, в густонаселенных районах Харькова.

Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется,

– отметил Терехов.

Перед тем появилось сообщение от главы ОВА Олега Синегубова. Он также рассказывал о пожаре. А также отметил, что на 00:49 не поступало информации о пострадавших от Областного центра экстренной медицинской помощи.

По меньшей мере один раненый

Об этом "Суспильному" рассказал начальник полиции региона Владимир Тимошко. Предварительно, оккупанты попали в здание ПТУ и центральную часть города. Было по меньшей мере два прилета. Известно, что в здании ПТУ не было людей. В то же время ранения получил мужчина в центре Харькова. Медики проверяют его состояние.

Тимошко добавил, что оккупанты выпустили 6 – 7 "Шахедов". Это одна из версий. Ожидаем данных от Воздушных сил ВСУ.

Также, по словам Тимошко, в местах попаданий не было никаких военных объектов или скопления военнослужащих. Таким образом, оккупанты в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру.

Корреспондент "Суспильне Харьков" отметил, что около половины трехэтажного здания ПТУ разрушена. Он добавил, что в результате атаки обрушился центральный корпус, а также два этажа.

Атака Харькова "Шахедами": что известно

Начнем с того, что около 23:55 прозвучала воздушная тревога в Харьковской области. Через несколько минут стало известно, что в городе слышали громкие взрывы.

А уже в 00:09 Игорь Терехов опубликовал сообщение. В нем городской голова отметил, что оккупанты бьют по Харькову дронами. Он отметил, что взрывы раздаются в Шевченковском районе. На тот момент насчитали три.

На тот момент насчитали три. Впоследствии в "Суспильном" написали, что в городе перебои со светом. Часть районов Харькова осталась без воды. Информацией об этом с корреспондентами поделились местные жители.

Часть районов Харькова осталась без воды. Информацией об этом с корреспондентами поделились местные жители. Уже в 00:59 стало известно об отбое воздушной тревоги в Харьковской области. Мы же призываем не игнорировать сирены. Как только они прозвучат – отправляйтесь немедленно до укрытия и оставайтесь там, пока не будет отбоя.

Напоследок заметим, что эта ночь может быть непростой. В ОК "Юг" отметили, что в акватории Черного моря находятся сразу три ракетоносителя. Общий залп – до 16 крылатых ракет типа "Калибр". Будьте осторожны и не игнорируйте воздушную тревогу, пожалуйста.