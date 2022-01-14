По-настоящему нет, – Фурса опроверг госрегулирование цен на продукты
Источник:24 канал
Правительство ввело государственное регулирование цен на определенные продукты. Прежде всего речь идет о молоке, гречке, муке и сахаре. Это плохое решение.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, это всегда приводит к коррупции и дефициту.
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Фурса: правительство может мало что поделать
По мнению Фурсы, госрегулирование цен на определенные группы товаров ввели намеренно. Мол, когда принимали законодательство под пандемию коронавируса, один из депутатов предложил идею с государственным регулированием цен.
Они были вынуждены проголосовать, потому что это популизм. Дальше правительство так выписало постановление, что там нет настоящего регулирования. Там есть мониторинг,
– отметил инвестиционный банкир.
Он пояснил, что де-факто госрегулирование не будет работать, а будет лишь де-юре – официально. "Как идея государственное регулирование цен – это очень вредно", – считает Фурса.
Фурса прокомментировал госрегулирование цен на определенные товары: смотрите видео
По наблюдению банкира, задача борьбы с инфляцией возложена, собственно, на Нацбанк. К тому же инфляция, как для Украины не является очень высокой.
Это людям неприятно слышать, но ту инфляцию, которую сейчас имеем в Украине, это импортированная инфляция. Американцы напечатали очень много долларов, и это ко всему миру пришла инфляция. Украинское правительство может мало что поделать. Стоит адресно помогать определенным группам населения.
Госрегулирование цен на продукты: главное
- В целом перечень товаров, за которыми будут следить, состоит из более 30 позиций. Следить же за ценами должна Государственная служба статистики.
- Во время карантина предельный уровень надбавки на определенные продукты не должен превышать 10%. Об этом сообщалось 12 января на заседании Кабмина.
- Также в Украине из-за роста цен на продукты хотят ввести специальные "карточки" для уязвимой части населения. В правительстве заверили, что это не повторение советской практики.
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