Потери в сотни людей: Жданов рассказал, что HIMARS активно уничтожает россиян на Херсонщине

На правобережье Днепра в Херсонской области базируются до 30 тысяч россиян. Благодаря успешным артиллерийским ударам ВСУ существенно прореживают ряды оккупантов на этой территории.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в своем стриме, сообщает 24 канал. По словам Жданова, всех россиян на правом берегу Днепра нужно где-то размещать.

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Как украинские артиллеристы уничтожают оккупантов на Херсонщине

Вооруженные Силы Украины узнают о местах дислокации российских сил и наносят по ним удары, что приводит к большим потерям среди оккупантов.

Именно на Херсонском направлении потери врага составляют несколько сотен человек в сутки. Там усиленно работает наша артиллерия, особенно реактивная. HIMARS наносят удары на всю глубину досягаемости,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что украинские артиллеристы успешно уничтожают и переправы противника.

В частности, ВСУ уничтожили баржевую переправу, которую россияне навели рядом с Антоновским мостом.

Также украинские защитники потопили паром, перевозивший российскую военную технику. По словам Жданова, херсонцы сообщали о потопленных танках врага в Днепре.

Кроме того, был уничтожен железнодорожный паром через реку Ингулец.

Почему трудно наносить удары по переправам врага

Однако для ВСУ очень тяжело "поймать" момент, когда именно российские оккупанты переправляются через Днепр.

С этим у нас большие трудности. Мы не можем уничтожать переправы днем, поскольку на паромах едут и гражданские, и военные. Вдобавок враг использует малоразмерные катера и баржи для того, чтобы перебрасывать технику и вооружение,

– заметил Жданов.

Однако, если говорить непосредственно о территории правобережной Херсона, то там проблем с уничтожением вражеских объектов нет.

Как рассказал военный эксперт, на правом берегу Днепра украинская разведка обнаруживает цели врага, которые сразу же уничтожаются.

Что ждет мобилизованных россиян на правом берегу Днепра

Несмотря на то, что ВСУ уменьшают количество группировки российских войск на правобережье Херсона, россияне завозят туда новые силы.

За прошедшие сутки оккупанты завезли туда 1 тысячу мобилизованных. Нам теперь нужно 2 – 3 дня, чтобы эту тысячу "умножить на 0". Так сказать, превратить их в безвозвратные потери,

– сказал Жданов.

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