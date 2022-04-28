По Николаеву ударили "Смерчами": снаряды попадали на детские площадки
Источник:Оперативное командование "Север"
Российские оккупанты не прекращают обстрелы Николаева. Российские военные в очередной раз нанесли удар по городу с использованием системы "Смерч".
После обстрела много повреждений
Об обстреле Николаева 28 апреля сообщила пресс-служба оперативного командования "Юг". В результате вражеского удара повреждены дома, автомобили и магазины.
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Сообщается, что в ходе обстрела кассетные боеприпасы попадали на детские площадки. Информацию о пострадавших в настоящее время уточняют.
По Николаеву снова нанесен удар реактивными системами залпового огня "Смерч". Повреждены десятки частных домохозяйств, автомобили, магазины. Кассетные боеприпасы укрывали детские площадки и двор учебного заведения. Информация о пострадавших уточняется,
– говорится в сообщении.
В оперативном командовании "Юг" также показал последствия обстрелов россиян.
Видео последствий обстрелов российских военных
Какова ситуация в Николаеве
- Российские военные не впервые обстреляли Николаев из "Смерчей". В результате обстрела, который произошел 25 апреля, к сожалению, погиб местный житель.
- Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что власти города ждут нового штурма от россиян. Он рассказал, что Россия через оккупированный Крым перекидывает оружие и военные ресурсы.
- Из-за российской агрессии в городе отсутствует водоснабжение. Воду людям доставляют цистернами.
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