По Никополю прилетело 60 снарядов: в городе пропал свет, почти 50 домов – повреждены
Источник:Валентин Резниченко
Ночью россияне обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области из "Градов" и "Ураганов" соответственно.
По Никополю выпустили 60 снарядов
Глава Валентин Резниченко отметил, что российские войска дважды обстреляли Никополь – на жилые кварталы прилетели 60 снарядов из "Градов". О взрывах начали сообщать около 2 ночи. Предварительно люди не пострадали.
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Один дом уничтожен, почти 50 – повреждено, задело и три десятка хозяйственных сооружений. На двух частных дворах произошло возгорание. Пламя спасатели погасили,
– говорится в сообщении.
Обстрелом повреждены здания и техника трех местных предприятий, а еще более 100 солнечных панелей.
В городе перебиты две линии электропередачи. Без света осталось более 3 тысяч никопольцев. На месте работают аварийные бригады электриков.
В Криворожском районе есть потерпевшая
В Криворожском районе враг накрыл "Ураганами" Карповскую и Широковскую общины.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лащук сообщил, что в Широковской территориальной общине в результате вражеской атаки произошел пожар в доме. Повреждены жилые и хозяйственные постройки. Одна женщина получила поражение ноги.
В Карповской общине оккупанты попали между населенными пунктами. Прошло без жертв и разрушений.
Предварительно оккупанты уже наносили массовые атаки по Никополю. Так, 31 июля российские оккупанты выпустили до 50 снарядов из "Града" по городу и ударили двумя ракетами.
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