По ночам и в выходные: перед ликвидацией ГАСИ выдала сотни разрешений на строительство

Кабмин на заседании 15 сентября утвердил постановление ликвидировать государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ). Перед прекращением своей деятельности организация очень спешила выдать разрешения – за последние две недели более 400.

Соответствующая информация есть в данных реестра строительной деятельности. Документы выдавали на выходных и по ночам.

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ГАСИ выдала более 400 разрешений за последние недели работы

Согласно данным реестра ГАСИ выдала 431 разрешение на строительство. Это случилось всего за последние 14 дней работы в сентябре.

Эксперт по градостроительству Георгий Могильный на своей странице в Фейсбуке рассказал, что ГАСИ выдает разрешения даже ночью, в частности говорилось о ночи с 14 на 15 сентября.

За три часа, прошедших с моего предыдущего сообщения, ГАСИ еще 14 разрешений на строительство выдало. Одно уже сегодня успели, хотя этого "сегодня" даже часа еще не прошло,

– написал эксперт ночью 15 сентября.

Перед этим, 14 сентября, он подытожил: "Для сравнения – за предыдущие 8 месяцев они выдали 1621 разрешение. То есть, 14 последних дней перед ликвидацией равны 2 месяцам обычной работы". По состоянию на 14 сентября, эксперт писал о 405 разрешениях.

Кратко о ликвидации ГАСИ

15 сентября Кабмин утвердил постановления, которым ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Ее полномочия передали Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Еще в 2020 году президент утверждал, что ГАСИ – один из самых коррумпированных органов.

В том же 2020 году правительство приняло постановление №218, относительно ликвидации ГАСИ.

Кабмин решил ликвидировать Государственную инспекцию градостроительства (ГИГ) и Госсервисстрой в декабре 2020 года. Вместо них создали ГИАГ – Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины.

В последние день работы, 15 сентября, ГАСИ выдала разрешение на строительство жилого комплекса на территории Национального авиационного университета в Киеве. Там должен появиться городок на более 1600 квартир, несмотря на Генеральный план.