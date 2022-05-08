По Одессе выпустили три ракеты: две попали в жилой район
8 мая 2022 , 19:59Читати новину українською
Оккупационные войска России 8 мая запустили по Одессе 3 ракеты. К сожалению, две из них долетели до цели, какой был жилой район,
Люди в результате этой атаки врага не пострадали. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
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Три ракеты, выпущенные самолетами со стороны Черного моря, были направлены в Одессу. Одна сбита ПВО, две другие попали в жилой район, разрушив зоны отдыха,
– отметили в сообщении.
Последствия попадания российских ракет в Одессе / Фото Суспильного
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