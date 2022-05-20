По Одесской области нанесли очередной ракетный удар с применением авиации

По Одесской области российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар с применением авиации.

По данным Оперативного командования Юг, обошлось без потерь. Однако это пока предварительные данные. Известно, что россияне попали в пляжный туалет – он разрушен.

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Ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области. Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" очаг нацизма. Разрушена пляжная уборная,

– говорится в сообщении.

Предварительно потерь нет.