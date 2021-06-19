Информацию о споре между россиянками распространили российские СМИ. Известно, что это случилось в магазине товаров для дома и дачи.

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Россиянки едва не подрались

Инцидент случился, когда россиянки хотели приобрести подушки за 49 рублей, что ориентировочно 18,31 украинских гривен. На кадрах видно, как группа женщин не может поделить между собой подушки, шумя и толкая друг друга.

Россиянки не могли поделить подушки: смотрите видео

Кстати, российское издание пишет, что женщины набрали в тележки подушки и якобы "гордо разошлись".

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