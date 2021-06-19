Информацию о споре между россиянками распространили российские СМИ. Известно, что это случилось в магазине товаров для дома и дачи.
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Россиянки едва не подрались
Инцидент случился, когда россиянки хотели приобрести подушки за 49 рублей, что ориентировочно 18,31 украинских гривен. На кадрах видно, как группа женщин не может поделить между собой подушки, шумя и толкая друг друга.
Россиянки не могли поделить подушки: смотрите видео
Кстати, российское издание пишет, что женщины набрали в тележки подушки и якобы "гордо разошлись".
Последние скандалы в России: коротко
- 19 июня депутат из партии Владимира Путина Александр Крамаренко сделал фотографию на фоне почти 200 убитых птиц. Он выложил на снегу надпись из тел мертвых животных.
- В 2020 в России от пневмонии умерли в 2,5 раза больше людей, чем годом ранее. Но официально эти цифры никоим образом не связывают с пандемией COVID-19. Российский портал предполагает, что на самом деле люди умирали от коронавируса, но в официальной статистике российская власть решила их не учитывать. То есть, вероятно, Россия скрывает десятки тысяч смертей.
- Из-за непогоды в оккупированном Крыму так называемый пророссийский "глава полуострова" Сергей Аксенов заявил, что будет просить помощи у президента России Владимира Путина. Ведь так называемая "власть" заявила, что ситуация неконтролируемая.