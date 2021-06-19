Інформацію про суперечку між росіянками поширили російські ЗМІ. Відомо, що це трапилось в магазині товарів для дому й дачі.
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Росіянки ледь не побились
Інцидент трапився, коли росіянки хотіли придбати подушки за 49 рублів, що дорівнює орієнтовно 18,31 українських гривень. На кадрах видно, як гурт жінок не може поділити між собою подушки, зчиняючи гамір та штовхаючи одна одну.
Росіянки не могли поділити подушки: дивіться відео
До речі, російське видання пише, що жінки набрали у візки подушки та нібито "гордо розійшлися".
Останні скандали у Росії: коротко
- 19 червня депутат з партії Володимира Путіна Олександр Крамаренко зробив світлину на тлі майже 200 вбитих птахів. Він виклав на снігу напис з тіл мертвих тварин.
- У 2020 в Росії від пневмонії померли у 2,5 раза більше людей, ніж роком раніше. Але офіційно ці цифри у жоден спосіб не пов'язують з пандемією COVID-19. Російський портал припускає, що насправді люди помирали від коронавірусу, але в офіційну статистику російська влада вирішила їх не враховувати. Тобто ймовірно Росія приховує десятки тисяч смертей.
- Через негоду в окупованому Криму так званий проросійський "глава півострова" Сергій Аксьонов заявив, що проситиме допомоги в президента Росії Володимира Путіна. Адже так звана "влада" заявила, що ситуація неконтрольована.