По Полтаве прилетели 4 ракеты, по Кременчугу били из 3 самолетов: детали ночного обстрела

Россияне нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу. Оккупанты целились по инфраструктурным объектам и жилым домам.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие

В эфире всеукраинского телемарафона глава Полтавской областной Военной администрации Дмитрий Лунин сообщил детали ударов.

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Около 2 часов ночи два инфраструктурных объекта в городе Полтава были атакованы не менее четырьмя ракетами. Что касается города Кременчуга, то в 6 часов утра из трех самолетов были атакованы промышленные объекты Кременчуга,

– сообщил Дмитрий Лунин.

В настоящее время на местах обстрела работают спасатели. Относительно пострадавших – нет информации.

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