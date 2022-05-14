По следам Гитлера: оккупанты хотят создать линию обороны на тех местах, где оборонялись фашисты

Российские оккупанты в Запорожье хотят удержать занятые позиции. Для этого у них будет многоэшелонная оборона. Интересно, что окопы роют в тех же местах, где во время Второй мировой войны оборонялись фашисты.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, поступает информация, что российские военные пытаются рыть окопы.

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"В частности, начали жаловаться жители села возле Мелитополя. Приехавшие оккупанты притащили эскалатор и роют окопы, залезают даже в огороды селян", – сказал корреспондент.

Он подчеркнул, что вдоль русла реки Молочная расположены такие "высоты" возле трассы из Запорожья в Мелитополь.

Там еще в 1943 году немецкие фашисты создавали линию обороны под названием "Вотан". Но ее тогда, конечно, успешно разбили и выгнали фашистов. Люди говорят, что российские нацисты хотят повторить судьбу немцев и создать линию обороны на тех же местах,

– объяснил журналист.

По его мнению, оккупанты понимают, что с наступления переходят в оборону, готовятся к этому, копают окопы в нескольких местах. Наши ВСУ уже знают эти места благодаря дронам.

Корреспондент добавил, что за последние сутки были горячие стычки под Запорожьем. Там ликвидировали 39 оккупантов, 17 ранили, сожгли ЗРК "Тор" и 7 бронемашин.

Также известно, что оккупанты хотели пойти на Орехово и зайти на Гуляйполе. Но их планы рушат наши ВСУ. Кроме того, некоторые из них сами стреляют в ноги, чтобы не воевать.

Корреспондент о том, что враг строит многоэшелонную оборону в Запорожье:



Ситуация в Запорожье: последние новости

Часть Запорожской области, к сожалению, находится под российской оккупацией. Однако украинские воины уже пошли в контрнаступление. Несмотря на захватнические планы россиян, наши воины продвигаются вперед и отбрасывают оккупанта из нашей земли.

Однако ситуация из-за боевых действий сложная. К примеру, мэр Гуляйполя призвал местных жителей уехать из города, а через 2 дня оккупанты "Градами" накрыли город.

10 мая почти весь день россияне обстреливали гражданскую инфраструктуру города Орехов. К сожалению, есть погибшие и раненые.

12 мая в Запорожье раздался мощный взрыв из-за выпущенной по городу крылатой ракеты. Россияне попали в частное здание, в результате чего возник пожар.

В тот же день корреспондент 24 канала из Запорожья рассказал, что оккупанты начали глушить мобильную связь. Вероятно, оккупанты пытаются стянуть подкрепление и не хотят, чтобы информация об этом попала в Вооруженные Силы.

Служба безопасности помешала совершить теракт, спланированный для того, чтобы посеять панику. Мужчина планировал устроить взрыв в центральной части Запорожья.

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