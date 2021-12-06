По случаю юбилея ВСУ военные подразделения получили новую современную технику
Источник:24 канал
В День Вооруженных сил Украины военные подразделения получили новое вооружение. Часть из них является отечественным и изготовленным на украинских заводах.
О передаче современной техники бойцам ВСУ объявил президент Владимир Зеленский. Произошло это во время участия в торжественных мероприятиях в Харькове по случаю Дня Вооруженных сил Украины.
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В целом новую технику получат подразделения ВСУ в Харькове и других регионах Украины. Это – более 100 единиц вооружения и военной техники.
Так, 6 декабря в Харькове боевые бригады получили:
- новые модернизированные танки Т64БМ "Булат";
- десятки бронетранспортеров БТР-4 и десятки отечественных бронеавтомобилей "казак 2м. 1".
По словам Зеленского, сегодня в Одессе Военно-морским силам Украины будут переданы два патрульных катера типа "Island" под украинскими названиями "Фастов" и "Суммы". Также в Украине стартует строительство собственного завода по изготовлению современных военных дронов.
Сегодня на аэродроме "Озерный" в Житомирской области воздушные силы ВС Украины получат вертолет МИ-8 и самолеты ИЛ-39, СУ-27 и АН-26,
– сказал Зеленский.
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Президент также отметил, что на сегодня подписано соглашение с Великобританией на сумму более 60 миллиардов гривен для:
- строительства украинских ракетных катеров и военно-морских баз,
- поставки в Украину противоминных кораблей,
- оснащение нашего военно-морского флота противоракетными корабельными комплексами.
Кроме того, Украина и Турция подписали соглашение о строительстве корвета класса "Ада".
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