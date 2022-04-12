По соседству с Украиной может появиться еще одна Беларусь, но есть несколько "но"
Орбан вовсю равняется на Путина, идеализируя его систему правления. Хотя на самом деле то, что делает сам венгерский чиновник, больше похоже на раннего Лукашенко. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.
Мимикрия под Лукашенко
Эти первые шаги к авторитаризации государства, к подминанию его под себя и дружба с Россией. Скорее это напоминает белорусскую модель. Станет ли Венгрия полноценной Беларусью, той которую мы видим сейчас? Помешали этому два момента.
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Первый – это то, что Лукашенко прошел долгий путь в 20 лет. Не думаю, что Орбан продержится у власти еще 20 лет. Конечно, он говорил, что еще 8 лет ему бы не помешало побыть у власти, чтобы воплотить все свои программные цели, но 8 – не 20. В какой-то момент он уйдет на политическую пенсию по сугубо естественным причинам.
И второй момент, который, я думаю, станет на этом пути – это слишком тесная интеграция Венгрии в ЕС. Она не сможет прервать все эти связи.
Европейский монолит
Когда Лукашенко строил свою Беларусь, она не входила ни в один блок или объединение, а, следовательно, ему было проще. Орбану, чтобы создать что-то такое, необходимо будет предварительно разрушить уже существующие связи.
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Хотя да, проблемы он создает, и пребывание нынешней Венгрии с ее связями с РФ в Евросоюзе создает проблемы прежде всего для последнего.
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