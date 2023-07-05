По Украине ширится воздушная тревога: оккупанты запустили ракеты из Каспия
По территории Украины распространяется воздушная тревога. Причиной тому стал запуск крылатых ракет из акватории Каспийского моря. Не игнорируйте сирены и немедленно отправляйтесь к укрытиям.
Об угрозе ракетного удара предупредили в воздушных силах ВСУ. Там отметили, что враг атакует Украину крылатыми ракетами из стратегического бомбардировщика Ту-160.
Читайте также Большинство ударов россияне наносят ночью: Игнат объяснил, какая цель у врага
Россияне запустили ракеты: что известно
10:17 Воздушные силы предупредили о возможных пусках крылатых ракет. Их совершили из стратегического бомбардировщика из акватории Каспийского моря.
Если пуски реальны, ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных и восточных областях в 10:50,
– писали в Воздушных силах.
Ночью 5 июля россияне атаковали "Шахидами"
Заметим, что российские захватчики терроризировали Украину также дронами-камикадзе. Под угрозой находились Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области. После полуночи жители сообщали о том, что слышали звуки взрывов.
В этих регионах подразделения ЧВК "Восток" уничтожили все 3 беспилотника, которые запустил враг. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук выразил благодарность всем военным. Они ведь спасли жителей региона от возможной трагедии.
По его словам, оккупанты также сбросили боеприпасы из БПЛА по Марганецкой общине на Никопольщине. Предварительно обошлось без пострадавших. Последствия атаки уточняются.