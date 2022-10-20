На Юге Украины объявляли воздушную тревогу: в Николаеве прогремели взрывы

В ряде областей Украины утром 20 октября объявили воздушную тревогу. Во время нее жители Николаева услышали звуки взрывов.

Сирены включили через несколько минут после 9 часов утра. Жителей призвали находиться в укрытии, пока не будет отбоя, пишет 24 канал.

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В каких областях объявляли тревогу

Одесской области;

Николаевской;

Кировоградской;

Черкасской;

Полтавской;

Днепропетровской.

Отметим, в Луганской области воздушная тревога продолжается еще с начала апреля.

Телеграм-канал Monitor предупредил о вероятности запуска ракет с территории Черного моря или же беспилотников с оккупированных территорий.

Воздушная тревога длилась менее 20 минут. Чуть дольше угроза существовала в Вознесенском районе Николаевской области.

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В Николаеве слышали взрывы

Во время воздушной тревоги звуки взрывов услышали жители Николаева. В 10 часов утра глава ОВА Виталий Ким подтвердил прилеты.

Прилеты С-300 по городу. Без жертв и разрушений. Только газоны портят,

– рассказал чиновник.

Отметим, ночью российские оккупанты в очередной раз запустили иранские дроны на Николаевскую область. Нашим военным удалось уничтожить 14 беспилотников. Ночь перед тем была такая же ситуация – россияне тоже запускали дроны-камикадзе. Тогда ВСУ ликвидировали все 13 летательных устройств.

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