На Юге Украины объявляли воздушную тревогу: в Николаеве прогремели взрывы
В ряде областей Украины утром 20 октября объявили воздушную тревогу. Во время нее жители Николаева услышали звуки взрывов.
Сирены включили через несколько минут после 9 часов утра. Жителей призвали находиться в укрытии, пока не будет отбоя, пишет 24 канал.
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В каких областях объявляли тревогу
- Одесской области;
- Николаевской;
- Кировоградской;
- Черкасской;
- Полтавской;
- Днепропетровской.
Отметим, в Луганской области воздушная тревога продолжается еще с начала апреля.
Телеграм-канал Monitor предупредил о вероятности запуска ракет с территории Черного моря или же беспилотников с оккупированных территорий.Обратите внимание! Воздушная тревога длилась менее 20 минут. Чуть дольше угроза существовала в Вознесенском районе Николаевской области.
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В Николаеве слышали взрывы
Во время воздушной тревоги звуки взрывов услышали жители Николаева. В 10 часов утра глава ОВА Виталий Ким подтвердил прилеты.
Прилеты С-300 по городу. Без жертв и разрушений. Только газоны портят,
– рассказал чиновник.
Отметим, ночью российские оккупанты в очередной раз запустили иранские дроны на Николаевскую область. Нашим военным удалось уничтожить 14 беспилотников. Ночь перед тем была такая же ситуация – россияне тоже запускали дроны-камикадзе. Тогда ВСУ ликвидировали все 13 летательных устройств.
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